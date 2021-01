Võimalus koroonaviirus saada on kuu ajaga kahekordistunud

Seireuuringu juht, Tartu ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda ütles Postimehele, et testitud on ligi 2250 inimest. Uuringu raames on veel neid, keda ootab test ees.

Praegu testitutest on positiivseid 51. Nende hulgas on seitse inimest juba koroonaviiruse läbi põdenud ning on terveks tunnistatud, kuid nende proov on veel positiivne. “Seega ütleme, et 44 inimest kannavad infektsiooni ja on nakkusohtlikud. See teeb viiruse leviku protsendiks 2,2,” selgitas Kalda Postimehele. Mis omakorda tähendab, et iga 48. inimene on Eestis nakkusohtlik.

Küsimusele, kuidas on võrreldes eelmise seireuuringuga olukord muutunud, vastas Kalda, et see on hullemaks läinud. “Kui me võtame eelmise uuringu etapi, siis meil oli levimuse protsent 1,1, nüüd on 2,2. See on pea kahekordne tõus,” lausus Kalda.

Kui nüüd ütlevad teadlased, et Eestis on keskmiselt 23 000 nakkusohtlikku inimest, siis enne jõule oli see ligi 13 000. “See on ikkagi suur tõus,” ütles Kalda.

Lisaks näevad teadlased praeguste andmete põhjal, et koroonaviiruse levimus on laialdaselt erinevates Eesti piirkondades. “Nii laialdast levikut meil pole olnud, ükski maakond pole viirusest puutumata. Ida-Virumaa ja Harjumaa joonistuvad lausa eraldi välja,” märkis Kalda.