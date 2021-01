Käthe Pihlak FOTO: Saarte Hääl

Kui turuhoone arenduse projekt maikuus minu lauale jõudis, oli selge, et sellega tuleb tõsist tööd teha, hoone funktsioonid ja olemus läbi mõelda. Sisuks pakutud biosfääri programmiala infotuba ja püsiekspositsioon kõnetasid mind kohe ja nii sai hakatud mujalt maailmast häid näiteid otsima. Üheks eeskujuks sai Norra, kuivõrd laual oli ka sügisel Norra taotlusvooru “Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes” projekti esitamine.

Norrast leidsime nii partnereid kui ka häid näiteid, kuidas maja kasutusele võtta. Kui internetiotsingus kasutada märksõnu Kistefos, Folgefonnsenteret ja Villreinsenter, saab aimu, mis meid inspireerib ja kellega plaanisime koostööd teha. Eesmärgiks sai siduda turuhoone uus sisu ja ruum. Mõte ajakohaselt sisustatud 17. sajandil rajatud hoonest ei meeldinud siiski kõigile.

Auk augu kõrval

Siinkohal on paslik mainida, et me ei ole muinsuskaitseametiga tüliõuna närinud. Toimusid küll mitmed arutelud-koosolekud, kuna meie nägemused majast erinevad üsna paljuski. Nii meie kui ka muinsuskaitseameti soov on algusest peale see, et maja edasi ei laguneks ja et see leiaks toimiva funktsiooni. Oluline on ju see, et nii noor kui vana, nii kohalik kui ka turist peaks hoonet huvitavaks ja külastusväärseks. See, et majale võiks tulla seina auke, juurdeehitis või siseosa muutev suurem ümberehitus, on projektimeeskonda motiveerinud majast tegema (uut) vaatamisväärsust.

Selge on ka see, et sellise hoone puhul on arvamusi palju ja igaühel on õigus seda hoonet kas armastada või vihata.

Mis siis aga edasi juhtus ja miks turuhoone tänaseni muutmatul kujul seisab? Plaanisime hoone korda teha kolmest erinevast voorust toetust küsides. Tänaseks on neist alles üks, mille vastust veel ei tea. Muinsuskaitseameti “Toetused mälestistele” projektivoorust küsisime toetust, et fassaad korda teha. Meie teine taotlus läks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse, et alustada biosfääri keskuse loomist. Selle taotluse oleme sunnitud ümber tegema. Norra vooru aga taotlust esitada ei saanudki, kuna selleks ajaks polnud meil muinsuskaitseametilt uusi eritingimusi ega ka eelprojekti. Isegi siis mitte, kui projektimeeskonda kuulus ka muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik. Pealtnäha kindel toetus jäi saamata.

Kui endine vallaarhitekt Mark Grimitliht tegi kavandi turuhoonest, kus seintes olid avad ja siselahendust täielikult muudetud, oli see ajendatud mõtetest, kuidas on võimalik turuhoonet kaasaegsemas võtmes näha. Mitte keegi pole tahtnud muuta hoone ajaloolist fassaadi. Et aga 1980-ndate algul toimunud tööde käigus säilisid ajaloolisest hoonest vaid välisseinad, ei pea me ainuõigeks kogu maja restaureerida nii, nagu seda viimati tehti.