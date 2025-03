Kas tõesti on parem vähist mitte teada?

Jah, saarlased on emakakaelavähi sõeluuringul osalemise määra poolest endiselt Eesti esimesed, rinnavähi sõeluuringul osalemise protsendi poolest aga enam mitte – hiidlased on usinamad. Aastaga on maakonnas aga langenud nii mammograafias kui ka emakakaelavähi sõeluuringul osalenute määr, mis on muret tekitav.