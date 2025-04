PIRET PRUUL Aprill on sinilillekuu – toetame meie veterane!

Alates 2014. aastast oleme koostöös Eesti Vigastatud Võitlejate ühinguga kutsunud inimesi kandma sinilillemärki, et väljendada oma toetust ja austust meie rahvussangaritele. Sel aastal keskendume annetuste kogumisele reservis olevate veteranide vaimse tervise edendamiseks, et pakkuda neile tuge ja hoolt, mida nad igapäevaselt vajavad.

"Anname au!" on Eestis juba hästi tuntud heategevusprojekt, mille eesmärk on kutsuda inimesi kandma sinilillemärki, et toetada kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning nende lähedasi. Meie seas on üle 3500 veterani, kes on oma elu ja tervise andnud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel eri riikides üle kogu maailma.

Sinilill pole pelgalt lill

Sinilill, mis on saanud veteranide sümboliks, ei tähenda pelgalt lille – see kannab endas sügavat austust ja mälestust nende inimeste panusest, kes on valmis andma kõik meie ühise julgeoleku nimel. Sinilille kandmine on lihtne, kuid väga mõjuv viis, kuidas igaüks meist saab väljendada oma lugupidamist ja tänu neile, kes on andnud oma osa riigi kaitsmisel ja rahu tagamisel.