Reformierakond ja Eesti 200 jagavad nüüd kahekesi valitsusvastutust. Ütleksin, et de facto tähendab see uut valitsust, ka ministriportfellide sisu on ju ümber mängitud, näiteks kliimaministrit enam pole. Kuid sotsiaaldemokraatide väljaviskamine on nagu de jure kolmetoalise korteri kaheseks tegemine – üks mittekandev sein võeti lihtsalt vahelt maha.