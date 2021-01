Vana prügilat haldava Saaremaa Prügila OÜ juhatuse liige Mihkel Paljak tunnistas, et ajutise valgustuse peale nemad mõelnud ei ole. Samas märkis ta, et ettevõtte kohustuste hulka selline ülesanne nagu mäe valgustamine ka ei kuulu.

Paljak ütles, et tema teada on Saaremaa vallavalitsusel Kudjape terviseraja ja prügila kohta plaan need valgustusega varustada.