Sõru–Triigi liinil võivad laevad vahetuma hakata

Praegu peavad need laevad vastavalt ühendust mandri ja Kihnu, mandri ja Vormsi ning Saaremaa ja Hiiumaa vahel. Palve põhjuseks on, et parvlaevade pikemate remontide ja rikete kõrvaldamise korral võib esineda teenuse katkemisi ajal, mil samaväärse parvlaeva kasutamine on hädavajalik. Luba laevu vahetada annaks võimaluse viia suurem laev sinna, kus seda rohkem vaja on, ja mujal kasutada väiksemat varulaeva.