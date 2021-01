"Lasterikaste perede liidus sündis juba ammu mõte, et võiksime teha emade piltidega kalendri. Emasid tahtsime rõhutada selle pärast, et lasterikka pere ema on harilikult just ema rollis ning teda kui naist ei ole esile tõstetud," rääkis Leemet. "Kevadel võtsin taas teema üles, otsisin meeskonna, naised, kujundaja ja fotograafi ja nii ta teoks saigi."