Andi Paomees FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Muidugi põhjustab kolmapäevast kehtiv piirang paljude Soomes tööl käivate eestlaste seas pahameelt – eriti nende hulgas, kes on just koju tulnud ja peavad piirangu tõttu tagasi kiirustama. Ja muidugi nende hulgas, kes käivad sageli kodus – nädala või kahe tagant või lausa igal nädalalõpul. Nüüd tuleb ju teha valik, kas lähed Soome või jääd koju. 30 päeva pole aga siiski väga pikk aeg.

Palju keerulisemas olukorras kui Eesti on minu hinnangul Soome. Pean silmas eeskätt Soome peatöövõtjaid, kes eestlastest tööjõust sõltuvad ning kel on kohustus lepingutähtaegadest kinni pidada. Kui firma viiekümnest töölisest kakskümmend kuu aega Soome ei pääse, on see päris valus kaotus.

Meid hetkel see 30-päevane liikumispiirang eriti ei häiri – teine asi oleks ehk siis, kui selle pikkus oleks kolm kuud. Niikuinii käib enamik meie firma mehi kodus reeglina kolme nädala tagant – kolm nädalat tööl ja nädal kodus. Nädal kauem Soomes olla pole seega nii väga pikk aeg.

Meie firmas töötab kümmekond eestlast. Osa mehi läheb Soome täna (teisipäeval – toim) ja kavatseb kogu selle kuupikkuse piiranguaja seal veeta. Soomest tagasi Eestisse tulla on muidugi lihtsam – koju pääseb ikka ja pärast pole ka eneseisolatsiooni nõuet.

Saarlaste hulgas neid, kes väga sageli Eesti ja Soome vahet pendeldaksid, kuigi palju ei ole. Pigem teevad seda Tallinna inimesed. Hea laevaliiklusega on ju väga mugav Tallinna vahet sõita – mis see kaks ja pool tundi koos ooteaegadega siis ära ei ole! Muidugi oleneb palju ka sellest, kus tööl ollakse – Helsingist koju sõita on ju väga lühike maa võrreldes näiteks Tamperega.

Kahjuks on tänane olukord maailmas selline, nagu on. Neid piiranguid ei tehta kellegi kiusamiseks, vaid selleks, et viiruse levikut ohjeldada.