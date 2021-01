EMA võitja Maria Faust: "Naised on Eesti Nokia!"

Maria Fausti projekt Maria Faust Sacrum Facere album "Organ" on pälvinud juba auhinna Taanis, nüüd hinnati see parimaks jazzalbumiks ka Eestis. "Eestis pole ju palju artiste. Enamik, kes midagi möödunud aastal üllitasid, ka nomineeritud said," jäi Faust auhinda kommenteerides tagasihoidlikuks. "Nominatsioonide hulgast jäid välja minu meelest väga head Raimond Mägi ja Mart Soo jazziplaadid," sõnas ta, lisades, et tema isiklikud lemmikud olid Erkki Sven Tüür ja Vox Clamantis. "Maailmatase," lausus Faust.