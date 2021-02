Valmib turismi arengustrateegia

“Meil on palju ühiseid teemasid, mida saame koos kokkuhoidlikumalt ning targemalt lahendada, võttes arvesse iga saare eripära ja ettevõtjate soovid,” ütles Saaremaa valla turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruškevitšus. Lähiajal kohtuvad dokumendi koostajad Ruhnu ja Muhu ettevõtjatega. “Loodame, et kaasamõtlejaid ja ideid on palju,” lausus juhataja, kelle sõnul tehakse samaaegselt koostööd ka hiidlastega.