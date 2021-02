Kokku on tänavu vallaeelarves külaelu edendavate projektide toetuseks 50 000 eurot – sellest jagatakse esimeses voorus 35 000 eurot ja teises voorus 15 000 eurot. “Arvestades, et eelmise aasta eelarves sarnaseid toetusmeetmeid kärbiti, on selge, et toetusvõimalused on väga oodatud,” ütles abivallavanem Kristiina Maripuu. Valla tänavuse aasta eelarves on taastatud ka aleviku- ja külaraha kogusummas 40 000 eurot ning 50 000 euro ulatuses kaasav eelarve.