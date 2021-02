Jätke Salme vallamaja kogukonnale!

Vanast vallamajast ja inimestest

Maire Sillavee FOTO: SH

“Vallamaja on ehitatud kogukonna tarbeks ja peab ka edaspidi jääma kogukonna teenistusse,” kirjutab Maire Sillavee, Salme rahvamaja juhataja ja MTÜ Salme Rahva Maja Selts juhatuse liige.

“Avaliku elu keskuseks ehitatud väärikas vana vallamaja on praegu pooltühi. Pooles majas käib ometi vilgas tegevus – piirkonna ja praktiliselt poole Saaremaa ainuke veterinaararst Gaili Tiitma on väga populaarne, kogu Sõrvemaa murid ja miisud on tema teretuttavad. Vastutulelik ja sõbralik tohter on oma kabinetti palju investeerinud, vetravila on tänapäevane ja kõikidele tingimustele vastav. Piirkonnale väga vajalik, ja vajalik just selles kohas.

Vallamajas on üks ruum büroopinnana välja renditud ja endises vallavanema kabinetis kogub jõudu ja hoogu Viikingimuuseum. Saaremaa vallavalitsus andis selle ruumi MTÜ-le Salme Rahva Maja Selts tasuta tähtajatule rendile... kuuajalise etteteatamisega. Seal on suur ja ülevaatlik fotonäitus Salme laevmatustest – just nendest viikingilaevade väljakaevamistest, mis meie kodukandi rahvusvaheliselt nii tuntuks ja otsitavaks teinud.

Suvel avab majas uksed Salme turismiinfopunkt. Infotöötaja nõusolek on olemas, Saaremaa vallavalitsusega on olemas kokkulepe (küll suuline) rahastamiseks. Abivallavanem Kristiina Maripuu sõnul on infopunkti asukoht vanas vallamajas väga hea ja Viikingimuuseumi loomine suurepärane mõte.

Kuna käesolev 2021. aasta on Saaremaal viikingiaasta, siis tegeleb MTÜ Salme Rahva Maja Selts täiendavalt näituse laiendamisega. Käib läbirääkimine meremuuseumiga, mille teadur Ilmar Tamm on suur Salme viikingite huviline ja koostab meile ekspositsiooni vanaaegsetest merekaartidest, millelt siis iga huviline võib viikingiretki näpuga taga ajada.

Viikingiaasta kajastub ka vallamaja vahetus naabruses – Suure Töllu Raiesmaal hakkab MTÜ Salme Viikingikeskus ettevõtmisel kõigil juulikuu nädalavahetustel tegutsema põnev viikingiküla, kus jätkub tegemist nii suurtele kui ka väikestele. 18.–21. augustini toimub rannapargis koostöös OÜ-ga Fenrir järjekordne rahvusvaheline viikingiturg, mis ongi kogu Saaremaad hõlmava viikingiaasta lõppakord.

Vallamaja on ehitatud kogukonna tarbeks ja peab ka edaspidi jääma kogukonna teenistusse. Vallavalitsuse targal toel oleks see ka jätkuvalt täiesti võimalik.