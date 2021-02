Mari Reitalu: looduse märgid kõnelevad kliima soojenemisest

Liigirikkuse vähenemine kuivendatud madalsoodes, puis- ja looniitude kinnikasvamisega kaasnenud taimede leiupaikade kadumine, rannaniitude roostumine – need on vaid mõned protsessid, mida Mari Reitalu mainib. Ta nendib, et maastikuhoolduseprojektidega on ehk lootust olukorda parandada, kuid tulemusi ei maksa siiski väga kiiresti oodata. "Lootust annab siiski see, et inimeste teadlikkus on suurenenud ning tahtmist asju parandada rohkem," lausub ta.