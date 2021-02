Poola klubi näol on tegemist kontinentaal- ehk kolmanda taseme meeskonnaga. Oma tasemel on tegemist Euroopa 2020. aasta parima klubiga.

“Poleks uskunud, et uue klubi leidmine võib sedavõrd raske olla, aga eks oma töö tegi ka hetkel veel lõputuna näiv epideemia,” ütles Räim Eesti jalgratturite liidu vahendusel.

Portaalile Cyclingnews.com tunnistas Räim hiljuti, et alguses otsis ta endale World Tour´i (sama tase, mis eelmisel meeskonnal – RV) kohta, aga üsna kiiresti sai selgeks, et seda ta ei leia. Seejärel tegi ta panuse teise taseme ehk Pro Continental´i meeskondadele, kuid ka seal ei tuntud tema vastu huvi.

“Langetasin latti veelgi ja uskusin, et mõni kontinentaaltaseme meeskond tahab mind ikka, aga isegi selle leidmine on osutunud õudusunenäoks,” rääkis Räim toona, viidates, et oli suisa valmis klubi mitteleidmise korral karjääriga lõpparve tegema.