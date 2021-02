Kuressaares -18 ja 40km kaugemal Vilsandil -4

Näiteks Vilsandil mõõdeti eile hommikul külma vaid 3,9 kraadi, 15 km kaugusel Koovi külas aga 15 pügalat alla nulli ja 40 km kaugusel Kuressaares tervelt 18,4 miinuskraadi. Eesti keskkonnaagentuuri peaspetsialist Ain Kallis nentis, et vaatamata saare suhtelisele väiksusele on siinsed mikroklimaatilised erinevused üpris suured, eriti siis, kui meri on lahti, st suhteliselt soe.