Töötan Eesti töötukassas ja olen tööandjate nõustaja ning minu spetsiifikaks on liikumistakistused. Kui tööandja juures töötab liikumisraskusega inimene, siis mina olen see, kes saab tööandjaid aidata nõu ja jõuga.

Mul on hea meel, et inimesed said koroonaajal tunda seda, mida tunnevad tuhanded inimesed igapäevaselt, et oledki kodus lõksus. Aga küll see neil varsti üle läheb. Sellele pööras tähelepanu ka Eesti puuetega inimeste koda oma kampaaniaga “Terve elu eriolukorras”.

“Mul on hea meel, et inimesed said koroonaajal tunda seda, mida tunnevad tuhanded inimesed igapäevaselt, et oledki kodus lõksus.”

Kas ühiskond hakkab tulevikus erivajadusega inimestele rohkem tähelepanu pöörama? Sõltub sellest, millisest mastaabist me räägime. Ülemaailmselt on olukord päris halb, aga näiteks Euroopas ei saa öelda, et erivajadusega inimeste probleemidega ei tegeleta. Tegeletakse, aga aeglaselt, sest see pole prioriteet. Ma olen aga seda meelt, et kui nõrgemas seisus inimesed pole märgatud ja toetatud, siis täpselt nii nõrk see riik ongi.