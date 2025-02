RETSEPTIKAS Knihviga kartulisalat Eesti riigi sünnipäevaks

Kartulisalatit teeb igaüks isemoodi. Kui üks paneb salatisse herneid või tükeldab porgandit, siis teine isegi ei mõtle sellele. Mõni leiab, et parim on hapu- või marineeritud kurk, teine eelistab ikka värsket. On sibulaga ja sibulata kartulisalateid. Neid, kus kasutatud majoneesi ja neid, kus mitte.