Mida praamireisijana meeles pidada, et jaanipäeva sõit suursaartele oleks võimalikult mugav

„Kuigi e-piletid on populaarsematele aegadele juba välja müüdud, julgustame soovijaid reisima saartele üldjärjekorras, sest pileteid saab ka sadamakassast ning laevareise on planeeritud maksimaalselt,“ ütleb TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht Katrin Aron .

Mida reisija saab reisi sujuvaks kulgemiseks ära teha?

TS Laevade meeskonnad nii kaidel kui laevades on kogenud ning suurenenud nõudluseks valmis. Ent sujuvale laevareisile saavad omalt poolt panustada ka reisijad.

„E-pileti olemasolul on väga oluline sadamasse saabuda õigeaegselt, järgida sadamatabloosid ning siseneda e-piletite väravasse alles siis, kui vastava reisi registreerimine on alanud. Üldjärjekorras reisijail palume aga varuda kannatust ja aega ning järjekorda võtta paratamatusena, säilitada hea tuju ning teha järjekorras ootamisest sadamates omaette tore elamus,“ ütleb Aron.

„Nii sadamaalale saabudes kui laevale parkides palume kõikidel reisijatel jätta eesoleva sõidukiga võimalikult väike vahe, umbes 30cm – iga sõiduk loeb ning iga sentimeeter sõidukite vahel määrab ära, kui palju autosid mahub laevale. Lisaks ei tasu ehmuda kui sadamakassas peatub hetkeks üldjärjekorra piletimüük, see on tavapärane praktika kui sadamaala on täitunud. Kohe kui laev väljub, avame taas piletimüügi ja järgmised üldjärjekorra sõidukid saavad sadamaalale siseneda,“ lisab Aron.