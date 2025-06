Jaanipäev on kohe käes ja tänavu algavad paljudele jaanid juba 20. juuni õhtul. Pikad jaanid annavad inimestele hea võimaluse ka natuke ringi rännata ja Saaremaa on selleks puhuks populaarne sihtkoht. Paremad planeerijad on juba praamipiletid broneerinud, teised peavad olema kannatlikud ja endale elavas järjekorras tegevust leidma.