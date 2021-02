Saaremaa aasta inimene 2020 on ettevõtja ja külaelu toetaja Dagmar Põld . Missioonitundega ja abivalmis Põld on OÜ Külakaubad omanik ning teenindanud kauplusautoga Mustjala, Kihelkonna ja Kärla kandi külasid juba ligi 30 aastat.

Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu sõnul on tal hea meel, et saarlased oskavad häid inimesi ja tegusid hinnata ning annavad nendest ka teada. „Kõik tunnustuse saamiseks esitatud kandidaadid on kellelegi oma tegevusega silma jäänud ja neid on peetud teiste inimeste arvates esiletõstmise vääriliseks. See on samuti suur tunnustusavaldus,“ ütles Tuisk.