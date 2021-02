Nakatuvad üha nooremad

Koroonapositiivsete statistika näitab, et osakaalu raskuskese oli nii kevadel kui on ka nüüd 55–59aastaste seas. Erinevused hakkavad silma vanuserühmade erinevates otstes. Kevadel, kui kolded olid hooldekodudes, korraldati hulgaliselt lausteste ja avastati positiivseid just seal.

Seetõttu oli ka näiteks kevadine üle 85aastaste positiivsete arv koguni 10,6%. Veebruaris on see vaid 1,2%. Seda, et lahtiolevad koolid on viirusele heaks levikukohaks, näitab ka statistika. Kui aprillis oli vanuserühmade 10–14 ja 15–19 osakaal alla 1%, siis veebruarikuu statistika näitab osakaalu vastavalt 6,2% ja 7,9%.

Veebruaris lisandusid ka esimesed koroonapositiivsed kuni nelja-aastaste vanuserühmas, mis viitab viiruse levikule lasteaialaste sekka. Aprillis ja veebruaris tehtud testide arv oli samas suurusjärgus. Aprillis tehti 2563 testi ja veebruaris 2893 testi. Nakatunute üldarv on silmnähtavalt tõusnud: aprillis oli positiivseid teste 10,2% ja veebruaris 16,7%. Statistiliselt on Saaremaa nakatunute näit viimase 14 päeva jooksul 1260 inimest 100 000 elaniku kohta. See on Eesti suurim näitaja.

Teistes maakondades veel tuhande piiri ületatud ei ole. Eile lisandus Saare maakonna statistikasse kaks positiivset, kes kumbki ei ole Saaremaal. Seevastu nädalavahetusel teatati taas suurest nakatunute arvust. Laupäeval lisandus terviseameti andmetel Saare maakonda 49 koroonaviirusesse nakatunut. Pühapäeval lisandus 25, kellest 22 olid kohapeal. Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu sõnul ei pärine need kuskilt konkreetsest koldest, vaid erinevatest paikadest. Eelmisel nädalal oli üks positiivne juhtum Saaremaa Valsi hooldekodus, kus eile toimus laustestimine.