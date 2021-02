LAUSTESTIMINE ⟩ Saaremaa Valsi hooldekodus 13 koroonapositiivset

Kui seni oli Tuisu sõnul vaktsineeritud 60% hooldekodu inimestest, siis nüüd on vaktsineerimisest huvitatud ka ülejäänud 40%. Ehk lisandunud on üle 20 inimese, kes on avaldanud soovi end koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Hooldekodus Saaremaa Valss on kokku 90 klienti. Nakatunute jaoks seatakse hooldekodus sisse eraldi osakond.