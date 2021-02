Hea ajakirjanduse auhind Aime Jõgile

Üle 40 aasta ajakirjanduses töötanud 62-aastane Aime Jõgi on näidanud, et aukartustäratav staaž talenti ei tuhmista, teatas auhinna väljaandjaid esindav ajakirjanik Kärt Anvelt.

Aime Jõgi lood on haaravad, inimlikud ja kirjutamisstiil nauditavalt kõrgel tasemel, mida AAHA preemia võitjalt eeldatakse.

“Aime Jõgi mõjub kui hea ajakirjanduse plinkiv majakas. Ta mitte ainult ei tea ajakirjandusõpetuse suurkuju Juhan Peegli õpetust, vaid kannab seda igapäevaselt edasi. See on kadedaks tegevalt võimas. Ei ole kerge aastakümneid näidata, et ajakirjandust ei tehta ainult Tallinnas ja võimumäel,” ütles Enno Tammer, AAHA preemia üks asutajaist ja Bonnieri preemia võitnud ajakirjanik.