Selles probleemistikus on palju nüansse ja kõik osapooled saavad nüüd mõelda, mida paremini teha. Kohalike omavalitsuste ülesanne on eelkõige korraldada jäätmete liigiti kogumist. Seni on aga vähem tähelepanu pööratud sellele, mida kokkukogutud jäätmetega edasi tehakse. Meie jäätmejaama operaator on kinnitanud, et korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmetest on vähemalt pool ringlusse võetud, mitte prügilasse maetud või põletatud.

Sorteerimisnõudeid on suures kortermajas raske järgida

Viktor Sarapuu FOTO: Tambet Allik / Saarte Hääle arhiiv

“Niinimetatud pakendiskandaal tekitab usaldamatust kogu jäätmekäitlusprotsessi vastu,” leiab Kuressaare Smuuli 7 korteriühistu esimees Viktor Sarapuu.

Kui see on tõsi, mis ajakirjandus kirjutab – et suur osa sorteeritud pakenditest lihtsalt põletatakse või maha maetakse –, on see üks häbemata temp. Inimestes, kes on pakendeid eraldi kogunud, arvates, et need taas ringlusse lähevad, tekitab see usaldamatust kogu jäätmekäitlusprotsessi vastu. Meie maja rahvas pakendeid eraldi ei kogu, kuna ei jõudnud konsensusele. Otsustavaks sai niisugune repliik: juhul kui pakendikonteinerisse on pandud selliseid pakendeid, mis ei ole puhtad, võib konteineri sisu võtta kui üldolmeprügi. Selle eest tuleb ühistul aga rohkem maksta. Nii otsustasimegi, et me ei hakka pakendeid eraldi sorteerima, sest sellises suures majas nagu meil on väga raske jälgida, et kõik piinlikult täpselt nõudeid täidaksid. Praeguse prügiskandaali valguses paistab, et õigesti tegime.