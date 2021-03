Tantsupidu jagati tükkideks, laulupidu lükkub edasi

Tantsupeo korraldaja MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts otsustas, et neli pidu toimuvad kontserdivormis ja avarates välitingimustes. Suurele peole omased joonised ja nendest tulenevad tantsude muudatused jäävad sel korral ära, kuna tantsude õppimisperiood jääb kasinaks. Tantsurühmad jaotuvad pidudele piirkondade alusel.

“Saarlastele omase väikese kangekaelsusega ei soovi me loobuda tervendavast tantsulustist ning paneme oma tuule jutustuse juhendajate ja tantsijate abiga puhuma lausa neljast ilmakaarest korraga,” ütles Saaremaa tantsupeo kunstiline juht Eena Mark.

“Saame tähistada saarlaseks olemise uhkust ja olemust eraldi, kuid siiski üheskoos. Iga pidu saab oma tuulesuuna kandjaks, et 6. juunil saaksid saaremaised tantsutuuled puhuda üle kogu kodusaare,” sõnas peo stsenarist Eve Tuisk.

Saare maakonna 52. laulupeo korralduskomisjon otsustas peo lükata aastasse 2023. Laulukollektiividelt uuriti sel nädalal peoks valmisoleku kohta nii repertuaari kui ka proovide osas ning selgus, et valmisolekut koondproovideks aprillis või mais ei ole.

Korralduskomisjoni esimees Aarne Põlluäär ütles, et kaalumisel oli ka peo edasilükkamine selle aasta augustisse, kuid kuna suvekuudel lauljaid proovi saada on erinevatel põhjustel ülimalt keeruline, siis ei ole see võimalik.