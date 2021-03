Pulk sai karistada, Saaremaa kaotas

Rikkumine seisnes selles, et kuigi meeskond elab võõrsil mängides hotellis, otsustas Pulk siiski omaette ööbida.

Treener Kalmazidis selgitas portaalile Vorkpall24.ee, et Pulk küsis luba naise juures ööbida, sai eitava vastuse, kuid ometi ei ööbinud hotellis. Treeneri sõnul on see tema 30-aastase karjääri jooksul esimene kord, kui mängija niimoodi käitub.