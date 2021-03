Teemapargi sobivust on pädev hindama muinsuskaitseamet

“Algatatud detailplaneeringule tuleb koostada muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb kooskõlastada muinsuskaitseametiga. Eritingimuste ülesanne on kindlustada, et planeeritaval maa-alal kavandatavad muudatused aitaksid tagada kinnismälestiste säilimise ja kaitsevööndiga seotud eesmärgid.

Lisaks tuleb detailplaneeringu koostamisel teha koostööd ja kooskõlastada see teiste hulgas muinsuskaitseameti ja keskkonnaametiga. Detailplaneeringule varem väljastatud lähteseisukohad on aegunud ja praegu tegeleb Muhu vald uute lähteseisukohtade koostamisega. Praeguseks hetkeks ei ole muinsuskaitse eritingimusi koostatud ning pole valminud ka planeeringulahenduse eskiis, mistõttu on käesoleval ajahetkel ilmselt ennatlik väita, et kavandatud teemapark devalveeriks sajandivanuseid väärtusi.