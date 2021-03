Saaremaal pannakse riidekonteinerisse tihti ehtsat rämpsu

Avalikud riidekonteinerid võeti Saaremaal kasutusele 2019. aastal koostöös Humana sorteerimiskeskusega. Praegu on neid kokku kümme – kaheksa Kuressaares ja kaks Orissaares. 2020. aastal koguti riidekonteineritega kokku 133 tonni kasutatud rõivaid. 2020. aasta juulist hakkas vald ise riidekonteinerite tühjendamist korraldama ja rahastama, mille eest tasuti aasta lõpuks 4898 eurot.

Saaremaa valla uue jäätmekava eelnõus seisab, et alates 2025. aastast tuleb Euroopa Liidus koguda tekstiili- ja rõivajäätmed muudest jäätmetest eraldi. Seetõttu on vaja Saaremaal laiendada kasutatud rõivaste ja tekstiili äraandmise võimalusi hiljemalt aastal 2024. Vastavad konteinerid peaksid olema igas piirkonnas ja alevikus, et kasutatud rõivaste äraandmine oleks elanikele võimalikult mugav.