Neid ja paljusid teisi teadmisi ei õpetata üheski koolitunnis. Need kogunevad inimesesse tema kasvades. Mina olen üles kasvanud rannakülas. Kui oskasid ülaltoodud küsimustele vastata, siis ilmselt oled ka sina.

Saaremaa rannakülad oma tavade ja teadmistega on midagi enamat kui majad mere lähedal. Seal elavaid inimesi seovad merega pikk ajalugu ja traditsioonid. Looduse ja inimeste tasakaalukal koostoimimisel on aastasadade jooksul tekkinud väärtuslikud poollooduslikud kooslused, mille kaitsmisele praegu palju tähelepanu pööratakse. Selle juures unustatakse aga seesama rannaküla inimene, kes on alati olnud osa loodusest. Poollooduslike koosluste taastamine on kindlasti füüsiliselt väljakutsuv, kuid tänapäeva tehnikaga hõlpsalt teostatav. Kirves-saag kätte ja alad lagedaks. Hea, kui seda tehakse lugupidavalt ja õigel ajal, mereäärseid nõrga pinnasega teid ja loopealseid kahjustamata.

Kohalikele trahv?

Kuidas aga tulevikus taastada rannakülade inimestes peituvaid teadmisi ja oskusi mere ja seda ümbritseva loodusega kooskõlas toimimiseks? Kui täna lõigata läbi nende inimeste side merega, kuidas tagada kirjapanemata tarkuste säilimine? Sugupõlvedega unustusse vajuvaid oskusi ja teadmisi ei ole võimalik hiljem kirve või saega taastada! Selleks on vajalik, et suures poollooduslike koosluste kaitsmise ja taastamise tuhinas, ei läheks kaduma inimesed, kelle esivanemad need kooslused lõid.

Keskkonnaminister Rene Kokk algatas eelmise aasta aprillis Laidevahe looduskaitseala uue kaitse-eeskirja menetluse. Kaitse-eeskirja uuendamise menetluse käigus on keskkonnaametil plaan olemasoleva Laidevahe looduskaitsealaga liita praegune Siiksaare-Oessaare hoiuala. Hetkel laiub Saaremaa lõunarannikul asuv Laidevahe looduskaitseala ligi 2500 hektaril, tulevikus oleks looduskaitseala suuruseks veidi alla 5000 hektari.

“Nii nagu Tallinna vanalinna elanik saab oma maja ees parkida soodustingimustel või Kihnu kohalikud võivad hülgeid püüda, soovime meie endiselt kasutada oma maid ja mereääri!” 114

Laidevahe FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Huvitava kõrvalepõikena – menetlus algatati Valjala ja Pihtla vallas. Tol ajahetkel aga selliseid valdu enam ei eksisteerinud – pärast haldusreformi on siin Saaremaa vald. Eks see ole kõnekas nüanss – pealinnas asuv ministeerium ei tea isegi seda, millises vallas ta soovib uusi piiranguid ja keelde rakendada. Mis peaks kohalikus kogukonnas tekitama tunnet, et sisuliselt teatakse, mida teha tahetakse ja kas valitud meetodid selle saavutamiseks on õiged? Seda enam, et muudatuste aluseks olev ekspertiis on 10 aastat vana!

Hoolimata sellest, et täna on meie õnneks või kahjuks mitmeid nüansse, mille alusel nõuda looduskaitseala laiendamise peatamist, ning oleme vastavasisulise vastuväite keskkonnaametile ka esitanud, soovime oma pehmemaid väärtusi kandvad mõtted ja ettepanekud tuua ka avalikkuse ette.