Saaremaal jääb märtsis koju 64 lasteaialast

Abivallavanem Helle Kahm FOTO: Merit Lehtsalu/Saarte Hääl

“Saaremaa vallavalitsuse hallatavad lasteaiad jäävad avatuks, kinnitas Saarte Häälele abivallavanem Helle Kahm.

Üleeile teatas vabariigi valitsus, et palub järgmise kuu jooksul viia lapsed lasteaeda vaid “tungival vajadusel”.

Eilses lehes kirjutasime, et Saaremaal ja Muhus on kokku 1406 lasteaialast. Helle Kahm kinnitas, et näiteks haiglas, hoolekandeasutustes, tööstusettevõtetes ja kauplustes töötavad inimesed, kellel ei ole võimalik koju jääda ega ka lapsi kellegi teise hoolde jätta, saavad endiselt lapsed lasteaeda viia.

Ehk siis “tungiva vajaduse” mõiste sisustamine on lapsevanema enda asi. Eilse seisuga oli lasteaiadirektoritele teatatud 64 lapsest, kes märtsikuu lõpuni lasteaeda ei tule. See on umbes viis protsenti kõikidest lasteaialastest.

“Samas see arv muutub ja kokkuvõtte saab teha kuu lõpus, kui on selgunud, mitmele lapsele kodune hoiuvõimalus leiti,” tõdes Helle Kahm.

1.-8. märtsist koju jäänud laste peredele aprillikuus kohatasu arvet ei esitata. Pered, kes ei too last lasteaeda hiljemalt 15. märtsist, saavad kohatasu soodustust 50 protsenti.

Keerulisem seis on lastevanematel pisikeste koolilastega, sest on keeruline jätta 1. või 2. klassis käiv laps üksinda koju ja ise tööle minna. 1. klassides käib Saare maakonnas 337 ja 2. klassides 332 last.