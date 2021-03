GRAAFIKA ⟩ Kus viirus rohkem levib: MAAL või LINNAS?

Lisaks Saaremaa numbritele on 18 positiivset testitulemust registreeritud Muhu vallas ja kaks Ruhnus.

Kolmapäeval teatas terviseameti peadirektor Üllar Lanno pressikonverentsil, et Saaremaa vallas on nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 3513. See oli eksitav, sest tegelikult oli vastav näit Saaremaa valla kohta 8. märtsi seisuga 1976. Lanno vahendas avalikkusele valla maapiirkondade nakatumisnäitajat, milles ei sisaldunud Kuressaare linna.