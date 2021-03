Adik Sepp pälvis rahvaluule kogumise elutööpreemia

“Eesti rahvaluulearhiiviga on koostöö olnud hea, välja arvatud esimestel aastatel, kui minu roppusi vastu ei võetud ja need ära hävitati, millest on kahju,” nentis Sepp. Ta lisas, et kuuekümne aasta jooksul on ühte ja teist kogunenud, kuigi aastad pole loomulikult olnud vennad. “Nüüd pensionärina on aega rohkem ja kui jaksan, siis kindlasti jätkan,” lausus ta.