Nupu jõudis Ajujahi tippu koroona ja sünnituse kiuste

“Me oleme väga rõõmsad, see oli päris huvitav seiklus,” ütles Dagmar Kork, viidates, et TOP30 hulka pääsenud ning pärast videoklipi esitamist ja vestlust žüriiga esikümnesse edenenud Nupu meeskond suutis mängus püsida vaid üle noatera.

Kork rääkis, et esmalt hakkas kaarte segama koroona, millesse ta enne video filmimist haigestus ja mida raskelt põdes. Otsustati, et video teeb valmis viimaseid päevi lapseootel Karol, kuid loodus tahtis teisiti ning filmimise päeval algas sünnitustegevus.

“Ta filmis videoklipi tuhude vahel,” ütles Dagmar. Lisaks videole jõudsid nad natuke ka edasisi plaane pidada ning Karol sõitis koosolekult otse sünnitusmajja. Kusjuures tuli välja, et Karol oli arvatavasti Dagmari käest saanud koroona: ta oli küll asümptomaatiline, kuid pidi ikkagi kahjuks üksi sünnitama. Nüüd on kõik kolm asjaosalist kenasti elu ja tervise juures.

Mis on Nupu?

Nupu äriidee on sündinud Dagmari soovist oma lapsele värve õpetada. Nupu kaubamärgi all pakutakse lapse arengut toetavaid füüsilisi mänguasju, mis on samaaegselt kaasahaaravad ja arendavad. Hetkel on põhitoode magnettahvel ning sellele sobituvad postrite ja magnetite õppekomplektid. Komplektid on vahetavad, toimivad süsteemina ning kasvavad koos lapsega.