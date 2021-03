Kaks Salme hobikalameest hakkasid kutselisteks kaluriteks

“Oleme Priiduga hobikalameestena aastaid tegutsenud harrastajale mõeldud ühe võrgu loaga, mis on esiteks üsna väike ressurss ja sobivate ilmadega saavad need load ka väga kiirelt otsa,” ütles Saaremaa vallavolikogu liige, Salme osavallakogu esimees Andrus Raun . “Siis jalutad rannas lihtsalt ringi ja vaatad, kuidas teised kala püüavad.”

Raun ja meremehest Priit Soom otsustasid, et niimoodi jätkata on tüütu ja läbisid kutselise kaluri koolituse. Kuu aja eest asutasid nad oma ettevõtte ja soetasid kutselistele kaluritele püüki võimaldava ajaloolise püügiõiguse erinevate püügivahendite osas.

Rauna sõnul on mehed tuleviku osas optimistlikud. “Kindlasti püüame esialgu väikeses mahus ja areneme vaikselt – vaatame, mis tulevik toob,” lausus Raun. Mees tõdes, et rannakalandus tänases maailmas ilmselt kellelegi piisavalt leiba lauale ei too. “Kui aga teha midagi, mis endale meeldib, on juba iseenesest kasud sees,” leidis Andrus Raun.