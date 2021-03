Kuressaare abipolitseinike rühma juht Aare Allik ütles, et märtsi seisuga on Kuressaare abipolitseinike rühmas 33 abipolitseinikku, kellest 16 on mehed ja 17 naised. Sel aastal on Kuressaare rühmaga liitunud kolm uut abipolitseinikku.