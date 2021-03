Prantslased lõhnavad halvasti, hiinlased lasevad häbenemata kõhutuult, mõned ameeriklased on veendunud, et London on Hispaania pealinn, venelased olevat aga lärmakad ja mühakad. Just sääraste epiteetidega iseloomustatakse sageli turiste. Sel kõigel on siiski ajalooline selgitus, arvab turismi asjatundja Laurent Tissot ajalehes Le Figaro.