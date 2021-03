Koroonavaktsiini on maakonnas saanud iga viies

Eile ennelõuna seisuga oli Saare maakonnas koroonaviiruse vastu vähemalt üks kord vaktsineeritud 6086 inimest ehk 18,4% elanikkonnast. Vähemalt ühe doosiga vaktsineeritute osakaalu poolest on Saare maakond Hiiumaa (21%) ja Läänemaa (19,2%) järel Eestis kolmandal kohal.

Kuressaare perearstikeskuse juhataja Mari Soots ütles eile Kadi raadio saates “Keskpäev”, et seni on iga perearst saanud nimistu kohta 180 vaktsiinidoosi, nimistute suurus ja vanuseline koosseis on aga erinev.