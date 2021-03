"Nii vallavalitsus kui SAK leiavad, et on äärmiselt oluline suurendada vaktsineeritute osakaalu populatsioonis ja seega tuleks fookus seada nende inimeste vaktsineerimiseks, kes selleks soovi avaldavad," kirjutasid Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ja SA Saare Arenduskeskus juht Rainer Paenurk peaminister Kaja Kallasele ja haigekassa juhile Rain Laanele.

Üheks põhjuseks on asjaolu, et töökollektiivides on kõrgem koroonaviiruse leviku risk. Teisalt on palju töökohti, kus ei olegi võimalik isikutega kontakte vältida ja 2-meetrist vahemaad hoida ning puudub võimalus kaugtöö tegemiseks.