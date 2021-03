Covidi kiirtestid on tänasest Kuressaares saadaval

Terviseamet rõhutab, et “professionaalseks kasutamiseks” tähendab ikkagi seda, et testi teeb sertifitseeritud tervishoiutöötaja ja tema tõlgendab ka seda tulemust. “Nendele testidele ei ole tehtud seda uuringut, kas inimene ise sellega hakkama saab, kas ta oskab seda tulemust tõlgendada,” ütles Härma rahvusringhäälingule.

Terviseamet on läbi vaatamas kaht taotlust, need mõlemad on ninaneelutestid. Seni on ka need üksnes professionaalseks kasutamiseks mõeldud.