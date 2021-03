“Meie eesmärk on, et iga noor tunneks end kaasatud ning leiaks, et Saaremaal on parimad võimalused vaba aega veeta.”

Noortekeskused alustavad ühise asutusena tegutsemist 1. septembrist. Juulis valitakse uuele keskusele juht, kes kuulutab välja konkursi ühe suunajuhi kohale (kaks suunajuhti on kokku lepitud – tänase juhtkonna baasil; samas on ka neil suurepärane võimalus üldjuhiks kandideerida).

Samal ajal kaardistab osakond kogu vallas pakutavad noortele suunatud teenused. Vaatleme mitte ainult noorsootööd, vaid kõiki noortele suunatud tegevusi – pikapäevarühm, huviringid ja -koolid, rahvamajade juures noortele pakutavad tegevused, spordiringid jne. Tervikpilt annab vastuse, kus on noorte vaba aeg hästi sisustatud ning kuhu tuleb jõudu ja vahendeid juurde lisada. See loob eelduse taotleda eelarvest lisavahendeid nii Saaremaa noorsootöö keskuse kui ka huvikoolide, MTÜ-de jne pakutavate teenuste laienemiseks. Eesmärk on ju kogu valla laste turvaline ja sisuga täidetud (pikk)päev.

Viimastel päevadel on tulnud ettepanekuid laiendada uut mudelit ühtlaselt üle valla. See oleks tõesti unistus. Samas on iga laienemine seotud eelarve võimalustega. Piiratud eelarve juures peame valikuid langetama tegeliku vajaduse põhjal ja sinna, kus täna on noorte vaba aja võimalused kasinamad. Just ühtne vald ja ühtne koordineerimine loob aga võimaluse laienemiseks, mida väikesed vallad seni ei suutnud – selleks, et vald oleks ühtlasemalt ja õiglasemalt noorsootööga kaetud. See ei saa aga toimuda võluväel ühest sõrmenipsust, vaid meie võimaluste kasvuga käsikäes.

Hea näide kiire laienemise kohta on Leisi noortetoa käivitamine MTÜ initsiatiivil 2019. aastal, millele vald igal moel kaasa aitas. Saaremaa vald on kahel aastal rahastanud MTÜ-d Leisi Noored kokku 27 500 euroga.