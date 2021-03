Sõrves liigub ringi ilves

Paar nädalat tagasi avastasid Sõrve Sääre jahiseltsi jahimehed, et keegi on murdnud metskitsi. Ühe kitsekorjuse juurde pandud rajakaameraasse ilmus üsna pea murdja ise – ilves.

Kohalik jahimees Priit Paomees ütles, et kaamera pilt pole küll teab mis kvaliteetne, kuid ühegi teise loomaga pildile jäänud elukat segamini ajada ei anna. Taga-Sõrves pole tema sõnul enne ilvest nähtud, kuid kindlasti ei tekita see loom seal kellelegi probleeme. “Ilves on looduse normaalne osa, nii peabki olema,” sõnas Paomees.