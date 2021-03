"Kujunenud on olukord, kui noored küsivad: mis selles siis halvasti oli, et teid Siberisse viidi, me oleme hulka kaugemal reisimas käinud. Seda, et oli kohutav nälg, seda, et leiba lihtsalt ei olnud enam sinu maailmas, ei mõista enam keegi," kirjeldas ta uut reaalsust. "Täna hommikul helistati mulle ja sooviti head küüditamise aastapäeva – no mida: et siis palju õnne küüditamise puhul!" ohkas Teär.