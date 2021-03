Meiuste krossirajal treenivad ka profid

Leisi kanti Meiuste vanasse liivakarjääri on kohalikud entusiastid viie aastaga ehitanud 1600 meetri pikkuse krossiraja. “Täna on kolm kutti peal, kes tulid just Euroopast ja teevad siin trenni, homme tuleb Aigar Leok poistega,” loetles treeningraja üks eestvedajaid Laur Merisalu. Tema sõnul on külmad ilmad mandril pannud sõitjaid mööda Eestit sobivaid treeningvõimalusi otsima. Meiuste ring on Merisalu sõnutsi keskmisest isegi natuke raskem, kuna see on liivarada, kus sõita päris keeruline.