Tõsi, täna on filmifestivalide maailm sootuks teistsugune kui veel aasta tagasi. “Viimase aastaga on nii palju muutunud ja ma kardan, et päris selliseks, nagu ta oli, ei saa see enam kunagi,” nendib Eda. Viimasel aastal on ju suurem osa festivale toimunud erinevatel online-platvormidel.