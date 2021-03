Teater – imeliselt imeline maailm

Inspireeriv õhustik

Mäletan ka, kuidas me teatrikohvikus istusime – vist oligi esietendus või siis lavastuse “Tapatöö jumal” viimane etendus ning kohal olid nii “Kartulimoosi” kui ka “Tapatöö” trupp ehk lisaks Piretile ja Sulevile Jüri Aarma ja Kersti Kreismann. Siis me istusime seal, nemad muljetasid ja meenutasid lugusid ning mina ainult ahmisin sisse kogu seda ilusat ja inspireerivat õhustikku. Mäletan üht Jüri Aarma lugu, mida siin ei ole vist paslik rääkida, aga see meeleolu tekitas minus niisuguse värske armumistunde teatrimaailma vastu, et mälestus sellest istumisest jääb minuga igaveseks. Imeliselt imeline oli see periood.

Õigel ajal õiges kohas

Mina vist ei kuulu nende hulka, kes juba 4-aastasena tahtnuks näitlejaks saada. Mina tahtsin olla rokkar. Eks minus on mingi esinejapisik alati olnud, aga rohkem ikka läbi tantsumaailma. Kerides oma elu 20-ndatesse ehk aega, kui ennast otsisin ja tol hetkel Viljandis huvijuhi eriala õppisin, olid ühel suvel teatrikooli katsed. Läksin huvi pärast proovima, et teada saada, kas see on ikka nii raske, nagu jutud rääkisid. Seal ma siis tegin etüüde, laulsin ja proovisin olla andekas. Ootamatult saingi ühest päevast edasi, siis teisest, kolmandast ja äkki juba öeldigi, et olen teatrikoolis sees. Muidugi noriti minu “ö” kallal ja Kalju (Komissarov – toim) tegi isegi nalja, et peab Piretile helistama, uurimaks, kas mul on ikka võimalik “õ” ära õppida.