Kalapüük Nasva jõesuudme keelualal tõi kriminaalasjad

Keskkonnaamet on lisaks eelmisel nädalal algatatud kriminaalasjadele märtsis alustanud ka mitme väärteoasjaga, mis puudutavad ebaseaduslikku kalapüüki Nasva jõe suudmes, kuid kogused on siis olnud väiksemad. “Rikkujad on olnud nii kutselised kalurid kui ka harrastuskalastajad,” ütles keskkonnaameti Saaremaa büroo juhtivinspektor Anneli Vahter. Tema sõnul on taolised süüteod iga-aastane teema.