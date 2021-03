Volley.ee portaalile intervjuu andnud tartlaste treeneri Alar Rikbergi sõnul oli näha, et paar päeva tagasi kurnava poolfinaalseeria lõpetanud saarlased olid väsinud. Seevastu tartlased olid saanud mõne nädala puhata.

Saarlased püsisid mängus kuni avageimi lõpuni, mis napilt kaotati. Saarlaste treeneri Ioannis Kalmazidise sõnul oli see üks otsustav koht, lisaks muidugi Pulga vigastus.

Ta tõdes, et kahju on avageimi lõpust ja muidugi Pulga traumast.

“Kui meil poleks avageimi lõpus nii palju ebaõnne olnud, kulgenuks mäng ehk teisiti. Aga me ei saa oleksitega mängida, see on reaalsus,” ütles treener.