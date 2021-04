Heategevusühing: kingime igale lapsele ratta!

“Mäletan hästi seda päeva, kui oma esimese ratta sain. See oli aeg, kus sul võis raha olla, aga ratast polnud kuskilt osta. Täna on vastupidi, poed on rattaid täis, aga kõigil ei ole võimalust minna seda sealt ostma,” ütles üks üle-eestilise suurprojekti “Igale lapsele jalgratas” eestvedajaid, muusik Alen Veziko. “Üheskoos on aga võimalik ka puudust kannatavatele lastele ratas kinkida.”

Muusiku sõnul on ehk paljudel inimestel jäänud keldrisse või garaaži kasutuna seisma vana ratas, mis uuele omanikule rõõmu teeks.

Heategevusühingu Igale Lapsele tegevjuhi Lembit Arikaineni sõnul on kavas annetatud jalgrattad piirkonniti kokku koguda. Vajadusel tehakse sõiduriistadele hooldus ning seejärel transporditakse kõik jalgrattad üle Eesti erinevatesse jagamispunktidesse, et need koostöös erinevate organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaalosakondadega uutele omanikele anda.

Alen Veziko sõnul on kõik lastele ja noortele kingitavad rattad liikluskõlbulikud ning iga laps ja noor saab lisaks rattale uue kiivri.

Heategevusühenduse suurprojektile on õla alla pannud näiteks transpordiamet, politsei- ja piirivalveamet, Eesti suurperede liit, Respo Haagised AS jt.

“Praegu meil Saare maakonnas veel koostööpartnerit ei ole, seega oleme avatud kõigile, kes soovivad projektis osaleda,” ütles Lembit Arikainen. “Kui keegi hea ettevõtja või ka tavakodanik tunneb, et ta saab olla abiks, siis kindlasti võtke palun meiega ühendust.”

Arikaineni sõnul saab abiks olla näiteks transpordi osas, ruume kasutada andes või jalgrataste hooldamisel.

“Ka rahaline toetus on teretulnud,” lausus Arikainen. “Seda vajame rataste hooldus- ja transpordikulude katmiseks ja kiivrite soetamiseks. Loodame väga, et just kiivrite osas on meil võimalik teha koostööd kohalike ettevõtjate ja ka omavalitsustega.”

Vaatamata sellele, et koostööpartnereid Saare maakonnas veel pole, palub MTÜ inimestel siiski rattaid annetada. “Küll me neile järele tuleme ja korda teeme!” kinnitas Arikainen.

“Teen üleskutse kõigile Saare maakonna ettevõtjatele ja ka eraisikutele: palun tulge kampa ja teeme koos paljude puuduses elavate laste elu rõõmsamaks,” ütles Lembit Arikainen. “Iga laps väärib õnnelikku ja mitmekesist lapsepõlve.”