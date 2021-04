SEL AASTAL JUBA LIBEDAMALT: Kuressaare Vanalinna kooli 4.b klassis käiv Elis Carolyn on tänavu kevadel oma koolielu kenasti virtuaalselt jooksma saanud ning praegu olukorra üle ei kurda. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Piirangute ajal on kodudest saanud lasteaiad, kontorid ja klassiruumid. Distantsõpe on sageli keeruline kõigi osapoolte jaoks, sest vanemad tahavad lastele rohkem veebitunde, õpetajad rassivad mitmel rindel ning lapsed on sattunud kuskile sinna vahepeale.